美股市場已消化加息0.5厘預期 今晚CPI出爐後有機會炒通脹見頂？

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美國1月CPI數據今晚出爐，市場預期CPI按年升7.2%，創1982年以來新高，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）預計，聯儲局只會於上半年大幅加息，今晚CPI出爐後，市場或有機會炒通脹見頂？想聽完整分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

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