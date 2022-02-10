美股市場已消化加息0.5厘預期 今晚CPI出爐後有機會炒通脹見頂？

美國1月CPI數據今晚出爐，市場預期CPI按年升7.2%，創1982年以來新高，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）預計，聯儲局只會於上半年大幅加息，今晚CPI出爐後，市場或有機會炒通脹見頂？想聽完整分析，立即點擊收看/收聽。
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https://inews.hket.com/article/3174652
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