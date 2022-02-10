美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股

美股業績期進入尾聲，不少美股業績表現已於股價上反映，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為資金現時流入增長股，為股民精選兩隻業績股：VISA(V.US)及Enphase Energy(ENPH.US)，想知有何炒作概念及買入策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

https://inews.hket.com/article/3174652