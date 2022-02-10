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紫金礦業2899估值吸引 可考慮買入追落後？

紫金礦業（02899）今早股價大升近6%，走勢向佳之餘，總成交量亦配合。若觀眾不想追入已上揚多日的鋁股板塊，買入含銅量較高的紫金又是否更值博？目前市場傾向追逐估值較吸引的股份，買入紫金的短綫策略為何？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

        

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股  升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

今日 13:45
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