近年電視台的歌唱比賽節目再次引來話題，透過《超級巨聲》後入做歌手的劉威煌雖然星途平平，但早幾年他離巢後早已「轉行」做生意，於2018年投資500萬元成為台灣茶飲店珍煮丹的香港總代理，賣人氣黑糖珍珠奶茶。踏入經營品牌的第4年，高峰時有過5間分店，但疫情期間有2間分店抵不過衝擊結業，但他仍不輕易言敗，目標今年再開分店，由旅遊區轉陣進駐民生區。
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近年電視台的歌唱比賽節目再次引來話題，透過《超級巨聲》後入做歌手的劉威煌雖然星途平平，但早幾年他離巢後早已「轉行」做生意，於2018年投資500萬元成為台灣茶飲店珍煮丹的香港總代理，賣人氣黑糖珍珠奶茶。踏入經營品牌的第4年，高峰時有過5間分店，但疫情期間有2間分店抵不過衝擊結業，但他仍不輕易言敗，目標今年再開分店，由旅遊區轉陣進駐民生區。
今日 20:00
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【理財Star Talk】劉威煌投資500萬奪珍煮丹代理 疫下關2店今年再出擊
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