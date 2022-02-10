微軟(MSFT.US)長綫必有？話你知短綫吸納策略

微軟(MSFT.US)上日股價升逾2%。微軟業績勝市場預期，市場普遍看好微軟雲計算前景，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，微軟(MSFT.US)將漸漸被視為長綫必有的科投股，短綫想吸納睇咩價位？想知詳細策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

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