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快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕

短視頻股快手（01024）近期走勢佳，昨天升穿150天綫94元，惟今天再試97元高位後倒跌，中午開市持續回吐近3%，短期走勢點睇？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）建議若現價追入要嚴守止蝕位。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股  升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

 

今日 14:30
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