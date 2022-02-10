Disney 訂戶增長勝預期 迪士尼(DIS.US)盤後升逾6%短期可追入炒旅遊復甦？

迪士尼(DIS.US)股價隔晚升逾3%，盤後更升逾6%，向160美元進發。受Disney+訂戶增長勝預期帶動，迪士尼業績造好，主題樂園上季收入較去年同期增長一倍，短期追入迪士尼(DIS.US)仲有旅遊復甦概念可炒上？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

https://inews.hket.com/article/3174652