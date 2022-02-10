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微盟7.5元買入守幾耐？ 下個利好消息是甚麼？

微盟（02013）五個交易日前RSI跌至30超賣區後開始反彈，今午再升5%續向好，有觀眾關心7.5元已入貨要守幾耐才可返回買入價？目前SAAS概念股已非市場熱炒板塊，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）教大家操作此弱勢股。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股  升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

今日 15:00
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