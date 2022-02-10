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Google（GOOG.US）vs META(FB.US)對決 Google短期破頂指日可待？

Google(GOOG.US)早前業績亮麗兼拆股消息帶動股價一度大漲逾一成，其後升幅收窄，上日股價升1%，盤後向下走；META(FB.US)績後暴挫，從高位回落逾三成，兩隻龍頭科技股點揀？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指Google短期破頂指日可待，想知點解，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

https://inews.hket.com/article/3174652

 

今日 17:30
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Google（GOOG.US）vs META(FB.US)對決 Google短期破頂指日可待？

Google(GOOG.US)早前業績亮麗兼拆股消息帶動股價一度大漲逾一成，其後升幅收窄，上日股價升1%，盤後向下走；META(FB.US)績後暴挫，從高位回落逾三成，兩隻龍頭科技股點揀？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指Google短期破頂指日可待，想知點解，立即點擊收看/收聽。

 

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