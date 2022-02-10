網絡安全股比拼 CrowdStrike（CRWD.US）vs Fortinet(FTNT.US)睇好邊隻？

網絡安全股反彈走勢跑贏大市，CrowdStrike（CRWD.US）上日升逾4%，Fortinet(FTNT.US)上日升幅逼近半成，盤後齊齊回落，兩隻網絡安全股邊隻更值得睇好？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析比較，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

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