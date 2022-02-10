鞍鋼347可博升穿4.1元？ 短線防守止蝕位睇真啲

鞍鋼（00347）股價連日造好，今天再上揚近6%，已升穿橫行整固通道頂部，並曾觸及100天綫收市。大行麥格理日前公布鞍鋼為首選資源股之一，加上中央政府擬藉房地產及基建支持經濟增長，或有利其股價表現！利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）詳解箇中原由。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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