Sea Ltd（SE.US）反彈後回落 現價值得撈底嗎？

Sea Ltd（SE.US）股價上日急彈逾7%，盤後回落，現開市前跌逾1%，早前騰訊(00700)減持Sea股權陰霾仍未散，由年初200美元水平的高位回落，至今反彈後仍累跌逾一成，現價值得撈底嗎？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析比較，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

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