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福萊特玻璃6865夠低殘？ 博反彈要識睇位

福萊特玻璃（06865）今天收市跌2.81%，此光伏玻璃龍頭股走勢繼續積弱。作為汽車供應鏈一員，股價低殘值得現價買入？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）畀買入及止蝕貼士大家。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

 

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