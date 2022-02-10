福萊特玻璃6865夠低殘？ 博反彈要識睇位

福萊特玻璃（06865）今天收市跌2.81%，此光伏玻璃龍頭股走勢繼續積弱。作為汽車供應鏈一員，股價低殘值得現價買入？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）畀買入及止蝕貼士大家。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？**
https://inews.hket.com/article/3174652
福萊特玻璃（06865）今天收市跌2.81%，此光伏玻璃龍頭股走勢繼續積弱。作為汽車供應鏈一員，股價低殘值得現價買入？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）畀買入及止蝕貼士大家。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？**
https://inews.hket.com/article/3174652
福萊特玻璃（06865）今天收市跌2.81%，此光伏玻璃龍頭股走勢繼續積弱。作為汽車供應鏈一員，股價低殘值得現價買入？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）畀買入及止蝕貼士大家。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？**
https://inews.hket.com/article/3174652