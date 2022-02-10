【潛力股精選】梁耀康：中國建材(03323)

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中國建材(03323)今日股價升近7%，跑贏大市。受惠內房股跑出，水泥股、鋼鐵股等建材股跟升，獨立股評人梁耀康認為水泥股回穩，走勢回勇，建議投資者可考慮買入中國建材(03323)，潛在升幅達一成，想知詳細買入策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：內房相關股起動**

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