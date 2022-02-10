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美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納

美國CPI公布前夕，科技股暫不宜沾手？Adobe（ADBE.US）受惠元宇宙概念，實體業務亦獲市場睇好，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為Adobe（ADBE.US）現時估值吸引，不過宜待CPI公布後才部署吸納，想知策略如何，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

https://inews.hket.com/article/3174652

 

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美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納

美國CPI公布前夕，科技股暫不宜沾手？Adobe（ADBE.US）受惠元宇宙概念，實體業務亦獲市場睇好，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）認為Adobe（ADBE.US）現時估值吸引，不過宜待CPI公布後才部署吸納，想知策略如何，立即點擊收看/收聽。

 

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