不少本港國際學校都採用IGCSE作為初中課程，再接駁IB或GCE A-Level。近年IGCSE評分改制，由以往A*至G級，改為1至9級，當中9為最高評級。就讀哈羅國際學校12年級的Alexis，在剛過去的IGCSE中，取得12科9級佳績。熱愛數學的她，希望考入劍橋大學數學系，挑戰更多難題。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3067023
×
直播中
不少本港國際學校都採用IGCSE作為初中課程，再接駁IB或GCE A-Level。近年IGCSE評分改制，由以往A*至G級，改為1至9級，當中9為最高評級。就讀哈羅國際學校12年級的Alexis，在剛過去的IGCSE中，取得12科9級佳績。熱愛數學的她，希望考入劍橋大學數學系，挑戰更多難題。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3067023
今日 10:00
×
不少本港國際學校都採用IGCSE作為初中課程，再接駁IB或GCE A-Level。近年IGCSE評分改制，由以往A*至G級，改為1至9級，當中9為最高評級。就讀哈羅國際學校12年級的Alexis，在剛過去的IGCSE中，取得12科9級佳績。熱愛數學的她，希望考入劍橋大學數學系，挑戰更多難題。
【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷 哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋
不少本港國際學校都採用IGCSE作為初中課程，再接駁IB或GCE A-Level。近年IGCSE評分改制，由以往A*至G級，改為1至9級，當中9為最高評級。就讀哈羅國際學校12年級的Alexis，在剛過去的IGCSE中，取得12科9級佳績。熱愛數學的她，希望考入劍橋大學數學系，挑戰更多難題。
3:22
10:00 2022/02/07
8:38
10:00 2022/01/24
25:31
13:25 2022/01/17
4:11
10:00 2022/01/10
4:55
10:00 2022/01/03
26:46
13:25 2021/12/30
22:30
14:30 2021/12/28
4:00
10:00 2021/12/27