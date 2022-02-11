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加息、內房好淡因素拉鋸戰 港股上望睇幾多？

港股今早跟隨美股跌勢，低開87點後，恒生指數開報24837點，早段反覆偏軟。美國通脹CPI數據超出市場預期，加息憂慮再現，道指跌逾500點;內房股上日跑出，今日繼續強勢跑贏大市。港股好淡因素拉鋸，港股上望睇幾多？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示

https://inews.hket.com/article/3175808

 

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