騰訊700現價短炒策略 上望水位有多少？

騰訊（00700）今早回調約1%，在ATMX科技股中，騰訊股價近期已升越多條移動平均綫，走勢比其他科技股佳。公司於3月23日公布末期業績，現價短炒策略如何？上望水位有多少？新經濟股板塊中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）提配大家要留意20天綫支持位，詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示**
https://inews.hket.com/article/3175808
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