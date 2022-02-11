中海外688、潤地1109雙雙破頂 內房股最壞時間已過可部署入場？

中海外(00688)承接上日升勢，今早股價續升逾3%破頂，高見25.5元，跑贏大市。內地下調房貸利率，傅放寬預售資金監管，現金流現曙光，多個利好因素帶動內房股炒上，內房股最壞時間已過？現時可部署入場？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。

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