內房股全綫強勢跑出 話你知短炒、中長綫揀邊隻

內房股升勢未止，融創(01918)股價升逾半成，中海外(00688)、潤地(01109)雙雙破頂，中海外半日續升逾3%，高見25.5元，潤地升2.5%，高見41.05元，龍湖(00960)、碧桂園(02007)齊升逾1.5%，現時想追入內房股，短炒、中長綫揀邊隻？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。
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https://inews.hket.com/article/3175808
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