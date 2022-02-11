本地收租股、零售股長遠仍值得持有？黃偉豪：視乎防疫措施維持多久

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本地疫情嚴峻，收租股、零售股受累，九龍倉置業(01997)跌逾3%，領展(00823）下挫逾2%，莎莎(00178)亦跌0.6%，本地收租股、零售股會否出現重新估值？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指要視乎社交距離措施維持多久，相關股份長遠仍值得持有？想聽解答，立即點擊收看/收聽。

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