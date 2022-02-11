【網購海鮮】疫下坐家中手機App揀海鮮 90後廣告碩士生不怕魚腥味外送海鮮上門

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，市民留在家中避疫，少不免要自行煮食，非常時期下，網上買餸平台大行其道，提供海鮮直送服務的「丁丁海鮮外送」就是其中之一，顧客透過網站和手機App自助下單，安坐家中就可以買到生猛海鮮。
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本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，市民留在家中避疫，少不免要自行煮食，非常時期下，網上買餸平台大行其道，提供海鮮直送服務的「丁丁海鮮外送」就是其中之一，顧客透過網站和手機App自助下單，安坐家中就可以買到生猛海鮮。
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今日 22:00
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本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，市民留在家中避疫，少不免要自行煮食，非常時期下，網上買餸平台大行其道，提供海鮮直送服務的「丁丁海鮮外送」就是其中之一，顧客透過網站和手機App自助下單，安坐家中就可以買到生猛海鮮。
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本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，市民留在家中避疫，少不免要自行煮食，非常時期下，網上買餸平台大行其道，提供海鮮直送服務的「丁丁海鮮外送」就是其中之一，顧客透過網站和手機App自助下單，安坐家中就可以買到生猛海鮮。
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