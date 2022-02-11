華潤水泥1313超買仍可追？ 7.1元有貨怎處理？

華潤水泥（01313）近日升穿多條移動平均綫，14天RSI已達73進入超買區，連升6個交易日後，今午市略為回吐報7.25元，跌不足1%。有觀眾問7.1元買入有微利怎處理？水泥板塊受惠中央基建提速，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）謂需留意能否突破250天綫？詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示**
https://inews.hket.com/article/3175808
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