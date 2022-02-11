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郵儲銀行1658、中國銀行3988齊破頂 邊隻更值搏？

郵儲銀行(01658)、中國銀行(03988)今日齊齊破頂，郵儲行升1.5%，高見6.74元，中行一度破頂高見3.19元，兩隻內銀股邊隻更值搏？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你比較分析，立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示

https://inews.hket.com/article/3175808

 

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