華潤電力836發盈警 23元接貨宜離場？

華潤電力（00836）發盈警，純利按年度少賺70%至80%，今早股價未受太大影響，更曾升至21.25元最高位，惟甫即轉跌，截止下午2時跌2.4%。此火電股受燃媒成本上升影響，去年下半年始媒價飆升，加重華潤電力經營成本。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）教大家短綫部署策略。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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