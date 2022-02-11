美國通脹超出預期 黃偉豪：年底拜登中期選舉戰、料3月加息力度大

美國公布1月通脹數據，核心通脹CPI按年升6%，超出市場預期，創40年新高，拖累美股急跌，道指上日急挫跌500點。黃偉豪預計，由於拜登需於年底面對總統中期選舉戰，為贏民望、選票，預計大幅加息將發生於年初，料3月加息力度大。CPI公布過後，美股如何消化加息預期？立即點擊收看/收聽。
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https：//inews.hket.com/article/3175808
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