中移動941回購消息未算驚喜 料股價試高難大升

中移動（00941）昨天公布回購730.35萬股，每股回購價於56.65元至58.15元之間，資本逾4.22億元。市場詮釋回購消息未算驚喜，今午股價牛皮爭持於56.2元至57.25元。目前股價已進入超買區，上望仍有水位？還是借勢回氣再上？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示**
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