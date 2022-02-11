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中移動941低位買入獲利豐 Ravi教你持貨操作策略

中移動（00941）業務穩健，估值亦不算貴，向來派息穩健之餘，亦具有加息概念。現市場資金追逐傳統類別較穩陣型股份，導致此電訊龍頭股年初起升勢過急，低位有貨的投資者獲利已豐，現時是獲利時機嗎？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示**

https://inews.hket.com/article/3175808

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