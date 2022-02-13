35歲百足多爪的「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa），一直為運動目標向上攀登，但其內心最渴望做媽媽。2013年她嫁給從事金融業的汪君傑（Calvin），揚言目標生6個，翌年火速誕下大仔汪晉頤後，Lisa竟懷上3胞胎，一下子貼近了目標。但4個孩子，是為Lisa帶來4倍快樂？還是4倍麻煩？
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35歲百足多爪的「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa），一直為運動目標向上攀登，但其內心最渴望做媽媽。2013年她嫁給從事金融業的汪君傑（Calvin），揚言目標生6個，翌年火速誕下大仔汪晉頤後，Lisa竟懷上3胞胎，一下子貼近了目標。但4個孩子，是為Lisa帶來4倍快樂？還是4倍麻煩？
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【湊得輕鬆啲】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔 盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂
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