今集《靚太廚房》來到上環的西餐廳Carving，請教主廚Manson做一款簡單又好吃的Mac & Cheese芝士通粉，芝士與通粉融為一體，啖啖吃到香濃邪惡拉絲芝士，亦可以配搭燒牛肉或煎牛扒食用，層次豐富！
全文：https://topick.hket.com/article/3087098/
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今集《靚太廚房》來到上環的西餐廳Carving，請教主廚Manson做一款簡單又好吃的Mac & Cheese芝士通粉，芝士與通粉融為一體，啖啖吃到香濃邪惡拉絲芝士，亦可以配搭燒牛肉或煎牛扒食用，層次豐富！
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【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉 大廚公開拉絲芝士秘訣
今集《靚太廚房》來到上環的西餐廳Carving，請教主廚Manson做一款簡單又好吃的Mac & Cheese芝士通粉，芝士與通粉融為一體，啖啖吃到香濃邪惡拉絲芝士，亦可以配搭燒牛肉或煎牛扒食用，層次豐富！
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