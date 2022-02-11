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信達生物1801闖FDA關未成功 持貨止蝕睇咩位？

信達生物（01801）隔晚未能順利通過美國FDA臨床試驗，今天股價於成交量增多下急跌逾7%。持有此生物科技股的投資者，短綫該走還是留？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為此股雖調整已深，但必須嚴守年初低位重要關口，詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示**

https://inews.hket.com/article/3175808

 

 

 

今日 17:45
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