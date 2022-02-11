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雨潤食品1068投機炒賣味濃 未必受惠豬肉價格上升

雨潤食品（01068）今天挫6.33%報0.74元，持續弱勢下有機會再下試前浪底0.7元。此豬肉相關股以中下游加工業務為主，未必受惠生豬價格上升。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指此股投機炒賣味濃，入市要嚴守止蝕風險，箇中看法請立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀 中移動重搥回購有何啟示**

https://inews.hket.com/article/3175808

 

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