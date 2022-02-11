【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）

滙豐今日股價逆市靠穩升0.4%，收報59元。美國CPI通脹按年增7.5%， 超出市場預期，創40年新高，美國聯儲局官員再放鷹，美股急挫回調，獨立股評人梁耀康建議現時在加息憂慮、波動市況下，投資者可考慮買入受惠加息的滙豐（00005），避開大市波動，想睇詳細買入策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：驚加息**

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