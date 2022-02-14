港股現水平做淡有何策略？譚智樂：恒指跌穿呢個位先考慮做淡

港股今早承接美股跌勢，低高181點，恒指開報24725點，其後跌幅再擴大，早段一度跌逾300點；烏克蘭、俄羅斯局勢升溫，第五波疫情單日確診數字屢創新高，耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）預計港股短綫拉鋸24000點至25000點，想做淡有何選擇？睇咩水平買入？想聽解答，立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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