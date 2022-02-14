烏俄戰火一觸即發買油股定黃金？即睇黃金ETF買入策略

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烏俄戰火一觸即發，兩桶油中海油 （00883） 、中石油 （00857） 股價雙雙逆市破頂，SPDR金ETF （02840） 同樣逆市上揚，股價創月內新高，如最終開戰，買黃金抑或油股？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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