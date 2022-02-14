中海油883、中石油857齊破頂 烏俄隨時開戰可搏油股？

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中海油 （00883） 今早升逆市逾1%破頂，高見10.46元；中石油 （00857） 升近3%破頂，高見4.29元。烏克蘭、俄羅斯局勢升溫，隨時開戰，油價周末再創7年新高，油股現時值得搏入？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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