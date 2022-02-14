滙豐005仍未闖60元關 會否受累烏俄局勢捱沽？

滙豐(00005)股價今早繼續受惠加息預期逆市靠穩，升幅不足1%，維持於59元水平拉鋸，仍未升穿60元水平，烏克蘭、俄羅斯局勢急劇升溫隨時開戰，如最終開戰，滙豐(00005)會否受累捱沽？高位持貨現時要落車嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你解答，立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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