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手機設備股未有新動力炒上 舜宇光學2382不宜亂撈底

舜宇光學（02382）隔晚公布上月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量，分別按年下跌11%及23%，只得車載鏡頭出貨量按月升55%。股價已較低殘的舜宇光學，今早股價升逾2%，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為手機設備股近期並無新動力炒上，不宜心急撈底，短綫甚麼價可入？請點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

今日 13:00
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