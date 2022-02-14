將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
中國人壽（02628）15.3元有貨 上望多少可鬆綁？

中國人壽（02628）連升7個交易日後超買，今早股價回調近3%，是強弩之末還是回氣再上？有觀眾於多個月前以15.3元買入此內險股，有否機會短期內返家鄉？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為中國人壽向來有5至6厘派息穩定，中長綫角度宜睇實50天綫。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

今日 13:00
詳情
×

中國人壽（02628）15.3元有貨 上望多少可鬆綁？

中國人壽（02628）連升7個交易日後超買，今早股價回調近3%，是強弩之末還是回氣再上？有觀眾於多個月前以15.3元買入此內險股，有否機會短期內返家鄉？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為中國人壽向來有5至6厘派息穩定，中長綫角度宜睇實50天綫。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641