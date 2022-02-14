中國建材3323跌逾2%短綫已見頂？譚智樂：短炒要考慮食糊

中國建材(03323)股價今早跌逾2%。基建股、水泥股、建材股早前受惠國策炒上，早前維持強勢股價已達一定水位的升幅，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）估計中國建材股價短綫已見頂，現階段短炒要考慮食糊，想知要留意咩價位，立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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