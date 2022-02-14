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【ET開市追揸沽】（精華）中華煤氣（00003）長揸收息 月供可博摸底？

中華媒氣（00003）今午收市微跌0.33%。近月走勢穩健的中華媒氣，上升軌持續向上。於板塊輪動下，短炒此公用股值博率如何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）建議宜半年至一年分段收集此股，料未來多年增長仍穩定可長綫收息，月供或可博摸底，箇中詳情請立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

 

今日 13:30
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