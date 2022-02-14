周五恒指季檢預示 染藍股是最不值搏之選？

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今周五（18日）就到恒指季檢，市場估計京東健康 （06618） 、思摩爾國際 （06969） 、農夫山泉 （09633） 、中芯國際 （00981） 等有望染藍，但耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為染藍股是最不值搏之選，寧可靜觀其變「食吓花生」，原因是甚麼？立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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