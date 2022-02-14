反向ETF策略跟進：SARK仍是對沖好選擇？

美股受累加息及烏克蘭、俄羅斯局勢，表現波動。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）過年前建議投資者可考慮買入Tuttle資本空頭創新主動型ETF(SARK.US)，47美元可吸納，SARK早前已跌穿建議買入價，現價仍可吸納嗎？想聽詳細買賣策略跟進，立即點擊收看/收聽。

**重溫【開市追揸沽】港股現水平可做淡？ 又到恒指季檢前瞻

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