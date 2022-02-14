長江基建1038突破50元 46.63元持貨可加注？

長江基建（01038）今早以51.2元最高位開市後回落，中午復市錄得約1%跌幅。此公用股已創52周新高，10天綫升穿20天綫現黃金交叉訊號。有觀眾查詢46.63元有貨，勢頭仍佳下應否加注？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）建議可月供或分幾注收集，長綫投資下5厘股息率亦吸引，詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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