除了父母遺傳敏感體質，嬰兒喝奶後沒抹乾皮膚，也會誘發濕疹。小朋友患濕疹，可怎樣搔癢而不抓傷皮膚？用芫茜水外洗一定可以止癢？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李廣冀解構小兒濕疹成因、誘發原因、常見症狀，並教各位家長為孩子護理、止癢的貼士。
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除了父母遺傳敏感體質，嬰兒喝奶後沒抹乾皮膚，也會誘發濕疹。小朋友患濕疹，可怎樣搔癢而不抓傷皮膚？用芫茜水外洗一定可以止癢？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李廣冀解構小兒濕疹成因、誘發原因、常見症狀，並教各位家長為孩子護理、止癢的貼士。
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【活得健康啲】BB飲奶沒抹乾面頸易誘發濕疹 中醫教小兒濕疹止痕護理貼士
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