人生際遇難料。去年底因在內地商場翻唱《倒轉地球》，以撥水式台風在網上忽然爆紅的陶大宇，再度成人氣焦點。由內地返港過年旳陶大宇，即成搶手貨，更有指半年內狂吸金七位數，在圈內走過30個年頭，陶大宇接受TOPick專訪，坦言明白人氣如浮雲，當下沒有飄飄然，只想在未來的賽道上仍可以有繼續跑下去的一席位。
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人生際遇難料。去年底因在內地商場翻唱《倒轉地球》，以撥水式台風在網上忽然爆紅的陶大宇，再度成人氣焦點。由內地返港過年旳陶大宇，即成搶手貨，更有指半年內狂吸金七位數，在圈內走過30個年頭，陶大宇接受TOPick專訪，坦言明白人氣如浮雲，當下沒有飄飄然，只想在未來的賽道上仍可以有繼續跑下去的一席位。
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】試過一年零收入女友陪度逆境 陶大宇返港盡孝心照料母親
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