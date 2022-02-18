曾於殘奧六奪金牌，並五次打破世界紀錄的香港田徑運動員「神奇小子」蘇樺偉，獲「2020/21年度院士榮譽資格及獎項頒授典禮暨社會關愛獎項計劃」，頒授資深院士名銜。蘇樺偉於獲獎後感謝社會企業研究院的嘉許，並指作為運動員能為港爭光使他感到自豪。
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曾於殘奧六奪金牌，並五次打破世界紀錄的香港田徑運動員「神奇小子」蘇樺偉，獲「2020/21年度院士榮譽資格及獎項頒授典禮暨社會關愛獎項計劃」，頒授資深院士名銜。蘇樺偉於獲獎後感謝社會企業研究院的嘉許，並指作為運動員能為港爭光使他感到自豪。
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【地區‧人‧情】「神奇小子」獲頒授資深院士名銜 蘇樺偉︰希望自身經歷鼓勵香港人 帶更多正能量！
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