【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

TOPick診症室

本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診數字屢創新高。政府正加緊快速測試套裝採購工作，爭取在2月內有足夠快速測試套裝供全香港市民使用，以盡快找出社區隱形感染者。市面上有不少快速測試套裝供市民選擇，以政府宣傳片用到的「INDICAID®妥析®」快速抗原檢測試劑盒為例，快速測試套裝會提供一支採樣棒、一支測試棒及一瓶測試溶液。

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