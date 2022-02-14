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中國銀行3988 vs 中銀香港2388點揀？ 譚智樂：更睇好恒生銀行11

中國銀行（03988）今天收市微跌0.6%，而中銀香港（02388）則跌2%？不少投資者關心哪隻較值博？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）聲本地銀行股跟內銀股不同，若想博財息兼收揀邊隻？如欲求穩陣又點選取？譚智樂另建議可吼恒生銀行（00011）。詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

 

**重溫【ET開市追揸沽】港股現水平應否做淡？ 恒指周五季檢前對港股影響**

https://inews.hket.com/article/3177641

今日 17:48
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中國銀行3988 vs 中銀香港2388點揀？ 譚智樂：更睇好恒生銀行11

中國銀行（03988）今天收市微跌0.6%，而中銀香港（02388）則跌2%？不少投資者關心哪隻較值博？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）聲本地銀行股跟內銀股不同，若想博財息兼收揀邊隻？如欲求穩陣又點選取？譚智樂另建議可吼恒生銀行（00011）。詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

 

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