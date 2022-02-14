中移動（00941）點睇？ 短炒何時出手？

中移動（00941）今天收市跌近2%報55.25元，此典型收息價值股早前上試58.65元最高位後開始回調，超買下暫仍企於10天綫55元之上，若明日一旦跌穿會引發更深回調？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析最佳短炒入市價位。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

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